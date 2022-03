Mercato/Thierno Seydi, agent de Ismaïla Sarr : «Il va partir…»

Ismaïla Sarr est cité du côté de Liverpool et du Milan Ac pour le prochain mercato estival. Certains médias anglais ont évoqué que les Reds veulent renforcer leur effectif et pensent à l’ailier sénégalais. Selon la presse italienne, le Milan Ac aussi serait disposé à mettre 30 millions d’euros sur la table, une somme qui correspond à celle déboursée par Watford pour l’arracher au Stade Rennais en 2019.



Stefano Pioli a validé la piste Ismaïla Sarr et désire l’aligner dans son 4-3-3 aux côtés de Rafael Leão et de Olivier Giroud. Des rumeurs qui circulent ces derniers jours. Interrogé au micro d’Afrique Sports Tv, son agent s’est exprimé sur l’avenir de son joueur.



Et selon Thierno Seydi, «il va partir». Il voit Izo Sarr quitter très certainement Watford pour une nouvelle destination. Reste à savoir si l’ancien Rennais va rester en Premier League ou migrer vers la Série A italienne.



wiwsport.com