Mercato: Une autre star bientôt au FC Barcelone ? Antoine Griezmann arrivera bientôt au FC Barcelone. C’est ce que viennent d’annoncer deux médias catalans. Si l’on s’en tient à "Sport" et "Mundo Deportivo", le Français ne tardera plus à arriver au Barça. Le quotidien "Sport" a surtout insisté sur les dessous de l’accord entre le joueur et le FC Barcelone, actuelle équipe leader de la liga.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2018 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Mundo Deportivo a expliqué la raison pour laquelle Philippe Coutinho n’a pas pris le numéro 7 laissé par l’international turc Arda Turan. En effet, ce dossard a été réservé au joueur français Antoine Griezmann, qui dit-on, arrivera au FC Barcelone l’été prochain. Coutinho aura lui le numéro 14.

Le quotidien Sport a pour sa part indiqué que le club catalan serait prêt à lever la clause libératoire de 100 millions d’euros lors du prochain mercato estival pour Antoine Griezmann. La même source a affirmé avec certitude que Griezmann sera barcelonais cet été. En s’appuyant sur leurs bonnes relations avec leurs homologues colchoneros, les Blaugranas vont en profiter pour tenter de négocier en dessous de la clause libératoire du joueur. S’il n’y a pas d’accord, le FC Barcelone lèvera la clause.

C’est pendant le Mondial Russe que le transfert serait officialisé et les deux parties doivent encore décider de la date d’officialisation exacte . Avec l’arrivée de Griezman, le coach Ernesto Valverde aura un sacré arsenal offensif la saison prochaine, puisque Grizi viendra s’ajouter à des joueurs comme Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho ou Ousmane Dembélé. Reste donc à voir comment sera utilisé tout ce beau monde sur le front de l’attaque.



