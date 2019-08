Mercato des "Lions": Alfred Gomis vers Dijon Alfred Gomis, le portier des "Lions" et de la Spal, Alfred Gomis est tout proche de s'engager avec le Dijon FCO. Le transfert pourrait être bouclé avant la fin du week-end, selon "L’Equipe". À la recherche d'un gardien depuis le départ de Bobby Allain à l'Olympiakos, Dijon s'est tourné vers Alfred Gomis.

Sky Italia annonçait récemment, en effet, des contacts avancés entre la Spal et le DFCO, l'international sénégalais (10 sélections). Gomis, qui aura 26 ans le 5 septembre, est lié au club transalpin jusqu'en 2022.



Formé au Torino, il a effectué toute sa carrière en Italie (Crotone, Avellino, Cesena, Bologne, Salernitana). Appelé pour la première fois avec le Sénégal en novembre 2017, il a disputé cinq matches lors de la CAN 2019 avec les Lions de la Teranga, après la blessure d'Édouard Mendy durant la phase de groupes.

