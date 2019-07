Mercedes présidentielle: « le véhicule est irrécupérable » (Expert) Ancien responsable adjoint du parc automobile de la présidence de la République et expert en transport et sécurité routière, Ibrahima Ndongo est formel: « la voiture présidentielle est irrécupérable ».

« Apparemment, l’huile avait atteint la température d’auto-inflation. Donc, l’huile chaude s’est échappée et a touché le pot d’échappement. Le véhicule est maintenant irrécupérable. Parce qu’au lieu d’utiliser des extincteurs à poudre pour éteindre le feu, les secouristes ont utilisé des jets d’eau. Ce qui n’est pas approprié pour un équipement électronique », a, en effet, déclaré l’expert à L’Observateur.

