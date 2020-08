Merci Monsieur "l'Ambassadeur" !

Hier, mercredi 12 août 2020, le violonceliste Gautier Capuçon et le pianiste Samuel Parent ont offert aux Loir et Cheriens un moment d'exception au château de Cheverny. La musique adoucit non seulement les mœurs mais sait aussi mettre en contact ceux qui l'aime. Une passionnée de musique, Liliane Devery prend contact avec les propriétaires du château de Cheverny, Charles-Antoine et Constance de Vibraye, qui eux-mêmes prennent contact avec le président du département, Nicolas Perruchot e...Source : https://www.podcastjournal.net/Merci-Monsieur-l-Am...