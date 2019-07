« Mercy Ships » à Dakar : La sélection des patients débute à Diourbel Les préparatifs d’accueil du bateau hôpital « Mercy Ships », devant séjourner à Dakar, vont bon train. La sélection des malades, devant bénéficier de soins va démarrer lundi prochain à Diourbel.

Le bateau hôpital « Mercy Ships », attendu par 3 000 patients, souffrant de fistules obstétricales et de malformation, aura à son bord près de 400 spécialistes en chirurgie générale et orthopédiques. « La sélection va démarrer du lundi au mercredi. Mais, une équipe va passer du 5 au 9 dans la localité pour évaluer et apprécier la sélection. Et encore, le 29 une autre équipe du Bateau hôpital va passer pour voir ceux qui méritent le quitus pour aller à Dakar se faire soigner.



Le bilan, l’opération, le suivi et le transport sera entièrement pris en charge par l’Ong », a expliqué le médecin chef de la Région de Diourbel, Dr Balla Mbacké Mboup.



Ainsi, la coordonnatrice de la santé, Mme Fatou Ndiaye Sène, demande aux malades, souffrant de fistules obstétricales de se rapprocher des structures de santé. « Cette malade est constaté le plus souvent avec les femmes qui accouchent. Il y a un mélange d’urine et d’excréments et ces malades refusent souvent de se signaler dans les structures de santé », a-t-elle constaté.



Et le point vocal de « Mercy Ships », Dr neurologue-chirurgien, Mamadou Guèye à l’Hôpital de Diourbel considère que les fistules sont occasionnées par les accouchements douloureux. Les femmes qui ont un bassin étroit ou celles, contractant des mariages précoces ou qui accouchent dans les maisons, sont les plus exposées.



