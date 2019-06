Mère de 5 enfants de pères différents : elle abandonne le corps de son 6ème bébé dans une maison en ruine La dame Coumba Fall, âgée de 27 ans était devant la barre de la chambre criminelle de Dakar, mercredi dernier. Cette lingère domiciliée à Yeumbeul, comparaissait pour le délit d’infanticide.

La jeune femme, déjà mère de 5 enfants, tous de pères différents, est accusée d’avoir jeté le cadavre de son sixième enfant qui venait de naître dans une maison en ruine, rapporte Source A.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 14 au 15 septembre 2014. Coumba Fall reconnait avoir été enceinte, mais a caché sa grossesse aux membres de sa famille avec qui elle n’était pas en de bons termes, en raison de nombreuses grossesses hors mariage.

Cette nuit-là, donc, raconte-t-elle, pendant qu’elle prenait sa douche, son bébé est tombé et s’est cogné la tête. Il n’était pas en vie, selon elle.

« J’ai attendu une demi-heure, il ne pleurait pas, alors je l’ai enveloppé avec ma serviette, avant d’aller déposer le corps à la mosquée, pour ensuite, aller appeler l’imam. Mais je n’y suis pas arrivée », raconte-t-elle à la barre.

Une version battue en brèche par sa famille, notamment sa propre sœur avec qui elle partageait la chambre.

Selon elle, c’est leur nièce qui a découvert du sang dans la toilette, et est allée alerter son père. C’est ce dernier qui a conduit Coumba Fall chez la sage-femme, qui confirmera que ce sang venait d’une femme qui venait d’accoucher.

Le lendemain, narre-telle, toujours, le corps d’un nouveau né a été découvert dans une maison abandonnée, non loin du domicile familial.

Toutefois, malgré la gravité des faits, le maître des poursuites a demandé la relaxe de Coumba Fall, estimant que le certificat de genre de mort, n’a pas été établi.

Selon lui, un doute subsiste sur les conditions du décès du bébé. Une décision qui réjouit naturellement la défense. Le délibéré est attendu le 3 juillet prochain.

