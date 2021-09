Mermoz: Un jeune homme tué et jeté dans la rue

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune homme nommé Cheikh Tidiane Sadio a été retrouvé mort à Mermoz en face de l'ONG 3D. Le corps sans vie a été jeté par le meurtrier selon une source contactée par BuzzSénégal, vers 3H13 du matin.



Prévenue par les riverains, la gendarmerie de Ouakam est arrivée sur les lieux pour procéder aux premiers constats. Grâce à une enquête menée par les hommes de tenue, la main a pu être mise sur l'auteur du crime, Dada Cissé. Ce, grâce aux caméras de surveillance et aux témoignages du voisinage.



C'est ainsi que Dada Cissé est arrêté vers 6h00 du matin pendant qu'il achetait de l'essence dans une station de la place. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes se connaissaient.



C'est lors d'une balade en voiture qu'ils ont eu une violente dispute à l'intérieur du véhicule. C'est ainsi que Cheikh Sadio est tué, son corps jeté et abandonné par Dada Cissé renseigne la même source.



Pour le moment, nos confrères ignorent de quelle manière il a été tué et la raison de leur dispute. Nous y reviendrons.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos