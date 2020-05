Message à la Nation: Macky Sall rapproche son annonce, ce sera ce soir à 20 heures Prévu d’abord demain mardi à 20 heures, le message à la Nation que devait adresser le Président Macky Sall, a été rapproché de 24 heures.

D’abord prévue pour demain mardi à 20 heures, l’adresse à la Nation du Président Macky Sall, a été rapprochée de 24 heures.



Cette déclaration va permettre de répondre à plusieurs questions relatives à la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



Des nouvelles mesures plus corsées ou plus souples, seront certainement annoncées.



