Message à la jeunesse en pleine pandémie : Serigne Babacar Mbacké Moukabaro change de ligne directrice À la date de chaque 24 décembre, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro avait l’habitude de rassembler des milliers de fidèles. La majorité d’entre eux était des jeunes. À cette occasion, le chef religieux profitait de cette tribune pour leur tenir un discours sur nombre de sujets.

Acteur clé dans la lutte contre les pertes de valeurs, éducateur connu et reconnu, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro ne ratait aucune occasion pour aborder des questions relatives à la délinquance juvénile, à la drogue, aux conséquences de la dislocation des familles, entre autres. Pour cette année, il a décidé de changer de ligne directrice.

Le Sénégal vivant actuellement une seconde vague de Covid-19, a ainsi poussé le marabout à trouver une autre astuce pour délivrer son message.



Il s’agit, pour lui, de faire des vidéos de plusieurs minutes où il sera question de prendre la parole. Une manière d’éviter tout rassemblement en cette période très cruciale.



Donc, il faut s’attendre à voir ces productions à travers Internet pour délivrer un message à la jeunesse sénégalaise, des plus nombreux parmi ses fidèles à qui il va s’adresser en live vidéo.

