Message de Pape DIOP à la Oummah, à l’occasion de la célébration de l’Aïd eL Fitr (Communiqué)

A l’instar de la Ummah islamique, notre pays célèbre ce vendredi 15 juin 2018 l’Aïd-el-fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan.

C’est l’occasion pour moi de souhaiter une très bonne fête de Korité à toute la communauté musulmane, à commencer par nos guides religieux que je salue respectueusement et dont je sollicite les prières en ce jour de grâce.



Pour ma part, je prie Le Bon Dieu de leur accorder une longue vie et une bonne santé afin qu’ils continuent de jouer pleinement le rôle de guides, de conseillers et de régulateurs sociaux qu’ils se sont toujours assigné.



En ce jour, ma pensée va également à ceux d’entre eux qui nous ont quittés récemment, en l’occurrence Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké, Serigne Cheikh Tidiane Sy « Al Makhtom », Serigne Abdou Aziz Sy « Al Amine », Serigne Moustapha Cissé de Pire et Serigne Ibrahima Niass, défunt khalife de Léona Niassène.



Ils ont rempli à la perfection cette mission essentielle à la marche du pays avant de passer le relais entre de bonnes mains. Qu’Allah, dans Sa Miséricorde, leur accorde Sa bénédiction et les accueille en Son paradis !



Frères et Sœurs en religion, nous venons de vivre un mois de jeûne, d’abstinence et de dévotion. Qu’Allah nous donne la force et le courage de vivre en permanence avec ces vertus cardinales auxquelles, nous avons essayé de nous conformer durant le mois écoulé !



Le mois de Ramadan a été aussi celui du partage. Qu’Allah fasse que l’esprit de solidarité et d’entraide soit encore plus présent dans notre vie de tous les jours !



Ce mois a été enfin celui du pardon. Pourvu que nous nous en inspirions pour faire davantage preuve de tolérance, de pardon et d’esprit de dépassement dans nos relations !



Comme on a pu le voir, le Ramadan a été donc très riche en enseignements. Il nous faut juste en faire le meilleur usage pour préserver la paix et la cohésion sociale qui ont toujours fait la réputation de notre pays.



A ce propos, je me réjouis de ce que la Korité ait été célébrée cette année dans l’unisson et invite les Sénégalais à cultiver plus que jamais cet esprit d’unité malgré les divergences que nous pouvons avoir.



Cette attitude nous incombe surtout en perspective de l’échéance vers laquelle nous nous acheminons en février 2019 et que nous devons aborder avec sérénité et un sens élevé des responsabilités, quels qu’en soient les enjeux.



Bonne fête de Korité à tous et Dewenaty !













Pape DIOP

Président de la Convergence Démocratique Bokk Gis Gis