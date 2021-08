Message de Serigne Moustapha Sy lors de l'Achoura: Son frère, Serigne Abdou Sy le recadre et l'appelle à la pondération Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 01:10 | | 0 commentaire(s)|

Son frère Serigne Abdou Sy, très remonté, a quant à lui fait des révélations sur les raisons d'un tel comportement. Ce dernier soutient que « Serigne Moustapha est frustré par le fait que son père avait refusé de céder à sa volonté d’avoir une autorité sur ses oncles ». Il ajoute aussi que son père Serigne Cheikh l'avait chassé de la maison familiale en 2012 devant toute la famille parce qu'il exerçait du chantage sur sa personne. Selon Serigne Abdou, étant persuadé que le linge sale se lave en famille, « nous avons essayé de régler le problème avec lui dans la discrétion. Mais il persiste sur sa lancée et chacun est libre de suivre qui il veut. Il ne peut pas forcer les gens à le suivre », a-t-il lancé.



Il considère que pour faire revenir le calme, il faut que son frère revienne à la raison et respecte les membres de la famille, a fortiori ses aînés...

www.dakaractu.com



