Message du Président Malick Gakou aux Lions du Sénégal A l’instar des autres acteurs politiques, le leader du Grand Parti Malick Gakou a adressé un message de félicitations aux "Lions", après leur victoire contre la Pologne et leur a souhaité plein succès pour la suite.



Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juin 2018 à 11:02 commentaire(s)|

Votre entrée magistrale, dans cette Coupe du monde Russie 2018, a fait vibrer tout un peuple.

Vous avez, avec cette victoire qui n'est que la première d'une longue série à venir, honoré toute l'Afrique.

La compétition ne fait que commencer et je suis certain que vous êtes prêts pour d'autres succès. Vous en avez la ténacité, vous en avez les compétences.



"Le Sénégal qui gagne" nous y croyons toujours.

Félicitations à nos vaillants Lions et à leur meneur en chef, mon jeune frère Aliou CISSE.

Bonne chance pour la suite et continuez à nous faire rêver.

Allez les lions de la Téranga !













Dr MALICK GAKOU

Président du Grand Parti

Ancien Ministre des Sports





