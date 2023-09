Messe internationale à Lourdes : Des prières pour une paix durable dans le monde Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|

Des milliers de fidèles catholiques, pour la plupart des pèlerins venus du Sénégal et de plusieurs autres pays, se sont retrouvés, dimanche 10 août 2023, à la basilique souterraine Saint-Pie X de Lourdes, en France, pour prier ensemble afin que le Seigneur apaise les cœurs et donne le Salut au monde entier. De notre […] Des milliers de fidèles catholiques, pour la plupart des pèlerins venus du Sénégal et de plusieurs autres pays, se sont retrouvés, dimanche 10 août 2023, à la basilique souterraine Saint-Pie X de Lourdes, en France, pour prier ensemble afin que le Seigneur apaise les cœurs et donne le Salut au monde entier. De notre envoyé spécial, Gaustin DIATTA « Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu’il nous délivre ». C’est ce chant d’entrée qui a été repris en chœur, dimanche 10 août 2023, au cœur de la cité mariale de Lourdes, dans les Pyrénées occidentales, lors de la messe internationale. À 09h, heure locale, le célébrant du jour et une vingtaine de prêtres font leur entrée dans l’imposante basilique souterraine Saint-Pie X de Lourdes. Une église pleine à craquer au point que beaucoup de gens ont dû se mettre debout pendant tout le temps qu’a duré la messe. Sur les places assises et les rangées, des pèlerins sénégalais, des Belges, des Allemands, des Luxembourgeois, Néerlandais etc. Tous ces fidèles ont été réunis en ce 23e dimanche de l’année ordinaire par la Bienheureuse Vierge Marie dans sa cité pour communier ensemble. Cette messe présidée par l’évêque sénégalais du diocèse de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba, a été l’occasion pour tous ces chrétiens venus du monde de prier pour la paix dans le monde entier. D’ailleurs, la liturgie de ce dimanche proposée à la méditation, a rappelé aux fidèles catholiques les indications de Jésus-Christ qui promeuvent le culte du pardon et du vivre ensemble. C’est dans cette terre où la Vierge Marie est apparue à 18 reprises à Sainte Bernadette en 1858, où les pèlerins catholiques ont fait monter leurs supplications vers le Seigneur afin que la paix règne dans toutes les nations. Au cours de cette célébration eucharistique, il a été demandé aux fidèles croyants de mettre l’accent sur la cohésion fraternelle en considérant son prochain comme un membre d’une même famille. Au terme de la messe internationale, des pèlerins sénégalais ont dit toute leur satisfaction de voir leur évêque présider la célébration eucharistique qui a rassemblé des milliers de citoyens venus des quatre coins du monde. C’est le cas de Stéphanie Delphine Nadia Camara. Cette paroissienne de Saint Pierre des Baobabs de Dakar a affirmé qu’elle a profité de cette messe qui a réuni toutes les communautés du monde pour prier pour la paix et la concorde nationales. Lourdes est devenue une cité où convergent des milliers de fidèles catholiques pour se recueillir au pied de Notre-Dame de Lourdes qui accueille à bras ouverts « tous ses enfants » qui ont accepté d’y bâtir les ponts du dialogue en construisant des églises dignes de ce nom. Les pèlerins sénégalais au cœur de la procession mariale aux flambeaux à Lourdes À peine arrivés à Lourdes, en France, le vendredi 8 septembre 2023, dans l’après-midi, les « pèlerins de la Communion » ont pris le chemin du sanctuaire marial pour prendre part et animer la procession aux flambeaux dans la cité de la Vierge Marie. De notre envoyé spécial, Gaustin DIATTA LOURDES – Il est 21h ! Dans l’enceinte du sanctuaire marial de Lourdes, des milliers de fidèles catholiques. Ils viennent du Sénégal, de la Belgique, de Namur, au Luxembourg mais, aussi d’autres nations. À cette heure de la nuit, la ville mariale de Lourdes expose toute sa belle lumière. Sur les allées dudit sanctuaire, les fidèles tiennent chacun une bougie. Comme pour éclairer davantage Lourdes. Ainsi, cette lumière se mêlant à celle jaillissant de loin des poteaux symbolise-t-elle la splendeur de Marie, venue de Nazareth. Une Vierge qui ne cesse d’être invoquée et magnifiée à Lourdes. En première ligne, lors de cette procession mariale aux flambeaux, de jeunes pèlerins venus du Sénégal qui portent la Vierge Marie. Sur les côtés, des « pèlerines de la Communion ». Ce sont ces quatre Sénégalaises qui sont chargées de « porter le feu » qui accompagne et illumine davantage la « Reine de l’univers ». À quelques mètres de là, juste derrière elles, avec sa flamme qui brille entre les mains, le Père évêque du diocèse de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba et les prêtres. Le président du Comité inter-diocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec) a eu l’honneur de présider cette marche nocturne. La Bienheureuse Vierge Marie qui continue d’accueillir des milliers de fidèles à Lourdes, dans sa propre cité, a été accompagnée par une foule immense. Tout au long de cette démarche de foi, les « pèlerins de la Communion » et ceux venus des autres pays du monde ont entonné de belles chansons à la gloire de celle qui a accepté de porter l’unique enfant de Dieu. Une manière de rendre hommage à celle qui est apparue à Sainte Bernadette à 18 reprises dans cette terre de Lourdes. C’était en 1858. Durant cette procession, tous, ont également médité les mystères douloureux de l’enfant de Bethléem ou encore, Jésus le Nazaréen. Une sonorisation avec des baffles installés çà et là, le long des allées du sanctuaire marial a permis aux milliers de fidèles de bien vivre ces moments de dévotions intenses. Très doucement, ils avancent, s’arrêtent par moments pour prier, avant de reprendre le chemin. La prière « Je vous salue Marie » que les fidèles récitent à tout moment est traduite en plusieurs langues. Procession pour la paix Pendant plus d’une heure, la place mariale jouxtant la basilique Immaculée conception de Lourdes a vibré au rythme d’une démarche de foi que certains parmi les « pèlerins de la Communion » n’oublieront pas de sitôt. C’est le cas de Barthélemy Sène qui dit avoir vécu une expérience « inoubliable et exceptionnelle » au pied de Notre-Dame de Lourdes. « Je n’ai jamais pris part à une telle procession. Cette procession mariale aux flambeaux était magnifique. Nous avons commencé notre pèlerinage à Jérusalem. J’ai pu constater que, chaque étape avait une spécificité. Ici, à Lourdes, nous allons porter toutes nos intentions de prière à la Vierge Marie afin que la paix règne dans le monde entier », confie-t-il à la fin de la procession mariale aux flambeaux. Paroissienne de Notre-Dame des anges de Ouakam, Marie-Louise Faye affirme que c’est une opportunité de prendre part à cette activité de l’église catholique, loin de son pays, mais surtout dans cet endroit qu’elle ne voyait qu’à la télévision. « Je fais partie de ces personnes que le Seigneur a appelées pour vivre cette expérience en Terre sainte. Je rends grâce à Dieu et à notre Dame de Lourdes. C’était très beau de voir des milliers de personnes faire le tour des allées du sanctuaire marial pour demander à notre Dame de Lourdes d’intercéder pour nous auprès de son fils Jésus-Christ. Avant de venir ici, je voyais ce lieu magnifique à la télévision. Maintenant, j’ai la chance de vivre cette expérience sur place. Je n’ai pas les mots pour qualifier ce que je ressens », soutient-elle. Venir à Lourdes après l’étape de Jérusalem, Nazareth et Rome est une façon pour « les pèlerins de la Communion » de s’abreuver, dès leur arrivée, aux sources vivifiantes de la Vierge Marie. Ils vont mener plusieurs activités dans cette cité mariale, notamment des messes, des processions, des chemins de croix, etc. Ça commence bien d’ailleurs. Les « pèlerins de la Communion » ont, après la messe de 10h à la grotte mariale, effectué leur premier chemin de Croix dans la cité de Vierge Marie. Cette activité s’est déroulée sur la montagne qui se situe non loin de la basilique de l’Immaculée conception. Au cours de ce chemin de Croix, les « pèlerins de la Communion », sous le soleil de Lourdes, ont eu à méditer sur toutes « les 14 stations » qui retracent les souffrances de Jésus-Christ sur terre, c’est-à-dire, les derniers moments avant sa crucifixion sur la Croix pour le Salut de l’humanité.



Source : Source : https://lesoleil.sn/messe-internationale-a-lourdes...

Accueil Envoyer à un ami Partager