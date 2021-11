Messi Ballon d'Or : Matthäus ne comprend pas...

Handicapé par l'annulation de l'édition en 2020, Robert Lewandowski (33 ans, 20 matchs et 25 buts toutes compétitions cette saison) a terminé derrière Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2021. Un véritable scandale pour Lothar Matthäus, qui n'accepte pas de voir l'attaquant du Bayern Munich être laissé sur le carreau.

"Honnêtement, je n'y comprends plus rien. Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne le méritait autant que Lewandowski", a ruminé le Ballon d'Or 1990 pour Sky Germany. Effectivement, le Polonais peut l'avoir mauvaise...