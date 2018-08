"Messi, Suarez et Iniesta me prenaient 50 euros tous les jours" "Ce sont des personnes incroyables, des magiciens", a déclaré Yerry Mina qui a aussi souligné qu'il n'avait pas bien vécu ses premiers mois au FC Barcelone, en raison du manque de temps de jeu et de confiance de Valverde en lui.

"Quand je suis arrivé, pour mettre l'ambiance, j'ai commencé à parier avec Messi, Suarez et Iniesta qui tirait le mieux les coups francs à l'entraînement. Moi, je le regardais faire. Et puis je me suis rendu compte que je perdais 50 euros tous les jours", a déclaré Mina.

"Je me suis dit : 'merde, tu leur donnes de l'argent facile !'. Mais en vérité, ces gars là peuvent faire rentrer le ballon depuis n'importe où", a affirmé Yerry Mina, en racontant sa petite anecdote concernant les stars du FC Barcelone.

Tout n'a pas été facile pour lui. Au début, le joueur n'avait pas l'occasion de jouer, pas même une minute : "J’ai pensé à beaucoup de choses, de mauvaises choses. Je pensais que c’était fini. Je me sentais si mal que Paulinho et Coutinho m’encourageaient en permanence. Ils me disaient : “Calme-toi. Tout ira bien.“ D'un côté, ça peut te motiver, mais d'un autre côté, ça te démotive. Parce que tu veux toujours jouer et que tu veux être là. Je comprends qu’il y a des joueurs spectaculaires, mais bon, peut-être que je voulais aussi avoir une minute."

"Mais ça n’a pas eu lieu, et les quelques minutes que j’ai eues, elles n’étaient pas bonnes. Parfois, je sentais que tout s’effondrait. J'avais le sentiment que rien ne sortait. Je ne parvenais même pas à faire une passe à l'entraînement", a conclu Mina sur sa mauvaise passe.

Aujourd'hui, le défenseur s'est habitué à sa situation au Barça mais devrait tout de même quitter le club dans les prochains jours pour rejoindre la Premier League, avec Everton ou Manchester United.











