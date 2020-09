Messi reste au Barça (Officiel) Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Désireux de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi va finalement aller jusqu'au bout de son contrat avec son club formateur. En effet, l'attaquant argentin, mis sous pression par ses dirigeants et la Liga, a préféré abandonner l'idée de mettre les voiles. C'est un feuilleton très intense qui vient de prendre fin ce vendredi à 18h. Déçu par les promesses non tenues de ses dirigeants et dans le flou le plus total suite à l'humiliation subie face au Bayern Munich (2-8) en Ligue des Champions, Lionel Messi (33 ans) a tout mis en oeuvre pour quitter le FC Barcelone. Mais alors que la tension était à son paroxysme ces dernières heures, l'attaquant argentin a fini par siffler la fin de la récréation. En effet, le sextuple Ballon d'Or a annoncé son intention d'aller jusqu'au bout de son contrat, qui expire en juin prochain. Alors que son père, Jorge, a tout fait pour trouver un accord avec les décideurs barcelonais, la pression mise par ces derniers, soutenus par les hauts dirigeants de la Liga, a fini par faire plier le clan Messi. Un procès, impossible pour Messi «Je vais poursuivre mon aventure au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause de 700 millions d'euros, chose qui m'est impossible. L'autre moyen d'y parvenir, c'était d'aller en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici. C'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici» , a indiqué La Pulga pour Goal. «Je vais rester au Barça. Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n'aime pas perdre. Je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et une nouvelle ligne directrice. C'est bien, mais il faut voir comment l'équipe réagira et si oui ou non ça va nous offrir plus de qualités. Ce que je peux dire, c'est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même» , a promis le Sud-Américain. Messi démolit la direction Messi en a tout de même profité pour égratigner Josep Maria Bartomeu, qu'il accuse de ne pas avoir tenu sa parole. «La direction est un désastre. J'ai dit à la direction que je voulais partir, tout au long de la saison. Mais le président me disait toujours qu'on en parlerait plus tard. Il ne faisait pas attention à ce que je disais. J'ai été contraint d'envoyer un recommandé pour qu'on m'écoute. Je pensais que c'était le moment, que le club avait besoin de gens plus jeunes et je pensais avoir terminé mon cycle ici» , a-t-il soutenu. «Cette saison a été très compliquée pour moi, aux entraînements, sur le terrain, dans le vestiaire… J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole» , a taclé le meilleur joueur de l'histoire de la formation catalane. Un maintien dans l'effectif forcé, presque par dépit, qui en dit long sur le malaise entre Messi et son équipe de toujours. Maxifoot



Source : Source : https://xalimasn.com/messi-reste-au-barca-offidiel...

