Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Messieurs, voici 6 signes qui prouvent qu’elle veut du "s.x.e" quand elle vous rend visite Rédigé par leral.net le Samedi 16 Décembre 2017 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Beaucoup d’hommes font des erreurs lorsqu’une femme leur rend visite, ils se comportent maladroitement ce qui force habituellement la femme à ne plus les rendre visite une nouvelle fois.

Les hommes ne savent pas souvent lire les signes qui montrent qu’une femme est d’humeur à avoir des relations s3xuelles avec eux lors de sa première visite ou non, alors soyez attentifs à ses gestes.

Voici six signes sûrs qui prouvent qu’elle veut avoir des relations s3xuelles avec vous quand elle vous rend visite

1. Elle vient chez vous avec une jupe courte ou une robe courte Certains gars ne semblent pas comprendre les signes. L’astuce, c’est que, les femmes, sont très conscientes de ce qu’elles portent, donc venir chez vous tout en ayant l’air d’un mannequin sexy est un indice.

2. Elle pose sa tête sur vos épaules ou vos genoux c’est un truc très populaire qu’elles utilisent mais certains mecs sont trop rapides et presser à embrasser … Ce n’est pas cool, ça les met mal à l’aise et elles changent d’avis. Sachez temporiser et la jouer en professionnel.

3. Elle vous dit qu’elle veut dormir et n’aimerait pas être dérangée Messieurs voici un secret, aucune fille, on répète aucune fille ne viendra chez vous si elle se sent fatiguée ( croyez-le)

4. Elle vous dit qu’elle partira dans une heure Elle vous dit par là de faire un mouvement mais il y a des hommes qui ne comprennent pas. Au lieu de cela, ils la supplient de rester un peu plus longtemps.

5. Elle affirme avoir perdu quelques boutons sur sa chemise Elle veut plutôt vous exciter

6. Elle vous demande de jouer une chanson et se met à danser Si elle danse dans votre chambre, elle s’attend à ce que vous vous joignez à elle puis durant la danse vous saurez ce qu »elle veut..C’est clair!!





Accueil Envoyer à un ami Partager