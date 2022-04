Mesures contre D-Media: Tange défend Bougane et Ahmed Aïdara, mais... Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 06:53 | | 0 commentaire(s)| Après les mesures prises sur D-Media par le CNRA, Tange Tandian soutient mordicus que l'agence de régulation a fait du "deux poids deux mesures", en laissant d'autres de canaux de communication. A l'en croire, "Racine Talla, Yakham Mbaye, Thierno Birahim Fall, tous respectivement à la Rts, le Soleil et l'Aps devraient aussi être relevés de leurs fonctions comme le veut le CNRA pour Ahmed Aïdara". Cependant, l'animateur ajoute: "Ahmed Aïdara est libre de poursuivre sa carrière, mais pour la Revue de presse, force est de reconnaître qu'il use de termes qui ne sont pas appropriés".



