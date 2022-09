Mesures présidentielles contre la vie chère : « Trop vagues, trop peu ambitieuses », selon Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Dièye, le leader de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg, réagissant à la réunion et aux mesures présidentielles contre la vie chère, les juge trop vagues, trop peu ambitieuses …

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 17:28 | | 3 commentaire(s)|

« Mesures présidentielles contre la vie chère : trop vagues, trop peu ambitieuses. Mais quoi qu’il arrive, n’oubliez pas que "nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs". Donc, tout sera fini dans 15 mois, in cha Allah », a-t-il posté sur sa page Facebook.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook