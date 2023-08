Météo: Des risques de pluies et d’orages annoncés sur les régions Sud du pays Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 20:02 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce au courant des prochaines 24 heures, des risques de pluies et d’orages, sur les régions Sud du pays. A partir des 48 heures, le temps sera progressivement instable sur la majeure partie du territoire avec des manifestations pluvio-orageuses qui aborderont le pays par l’est […] L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce au courant des prochaines 24 heures, des risques de pluies et d’orages, sur les régions Sud du pays. A partir des 48 heures, le temps sera progressivement instable sur la majeure partie du territoire avec des manifestations pluvio-orageuses qui aborderont le pays par l’est puis évolueront vers la façade ouest dans la journée du samedi, souligne un bulletin météo. Le temps sera clément sur la quasi-totalité du territoire à partir de vendredi, «en raison des pluies annoncées, relève le bulletin qui précise que les vents seront d’intensité faible à modérée et de secteur nord-ouest à ouest sur le territoire».



Source : Source : https://lesoleil.sn/meteo-des-risques-de-pluies-et...

Accueil Envoyer à un ami Partager