Météo: L'Anacim annonce un temps globalement stable et largement ensoleillé Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 15:39

Le temps sera globalement stable et largement ensoleillé sur le pays, au courant de la journée de samedi, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Dans son dernier bulletin, elle signale par ailleurs que ‘’cette nuit, des nuages denses risqueront d’occasionner des orages et pluies faibles à modérées à Kédougou et […] Le temps sera globalement stable et largement ensoleillé sur le pays, au courant de la journée de samedi, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Dans son dernier bulletin, elle signale par ailleurs que ‘’cette nuit, des nuages denses risqueront d’occasionner des orages et pluies faibles à modérées à Kédougou et Kolda’’. L’agence ajoute que ‘’la forte sensation de chaleur restera de mise sur l’ensemble du territoire particulièrement au Nord-est (Podor, Matam, Linguère, …) où les pics de températures journalières tourneront autour de 40°C. Sur le reste du pays, les températures journalières évolueront entre 28 et 36°C’’. Elle annonce que les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents dominants seront de secteur Ouest et d’intensités faibles à modérées.



Source : Source : https://lesoleil.sn/meteo-lanacim-annonce-un-temps...

