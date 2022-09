Météo: l’Anacim annonce une pause pluviométrique à Dakar jusqu’au 9 septembre

Après un week-end très pluvieux sur le territoire sénégalais, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce une pause jusqu’au 9 septembre à minuit pile (00h00).



Des prévisions qui soulagent les Dakarois, qui ont beaucoup souffert des dernières précipitations. « Au cours des prochaines 72 heures, le temps sera passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays, avec toutefois des activités pluvio-orageuses qui pourraient être notées sur les régions sud et par endroits le Centre-sud en fin d’après-midi », a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie dans son dernier bulletin pluviométrique publié hier mardi.



Par conséquent, la chaleur « humide » sur une bonne partie du territoire au cours des trois prochains jours. « Les vents seront de secteur ouest à nord-ouest et d’intensités faibles à modérées », a souligné l’Anacim.



leSoleil