Métiers d’artisanat: Le projet LOXO ( la main) créé pour former plus de 1500 jeunes Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 23:47 | | 0 commentaire(s)| En vue de former plus de 1500 jeunes dans 4 métiers phares de l'artisanat, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique et le 19 M ont créé le projet LOXO ( la main). L'objectif principal est la pérennisation et la promotion du savoir-faire, l'orientation de la jeunesse vers les filières porteuses, entre autres. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur de la France et sous la présidence du Ministre sénégalais de l’artisanat.



Accueil Envoyer à un ami Partager