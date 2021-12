Meurtre à Linguère : Un parieur tué après avoir gagné beaucoup d’argent aux carte

Amady Sow gagne beaucoup d’argent avant d’être tué à coups de machette. Le drame a eu lieu ce mercredi 29 décembre 2021, au marché hebdomadaire de Thiel, une localité du département de Linguère. En effet, un individu âgé de 38 ans et connu sous le nom d’Amady Sow a été sauvagement tué à coups de machette par une personne non encore identifiée qui aurait pris la fuite.



A en croire des sources de Rewmi, la victime et deux autres individus jouaient aux cartes. Après avoir gagné beaucoup d’argent, le défunt voulait arrêter de jouer, ce qui n’a pas plu aux autres qui sont affectés par une colère noire. Ainsi, l’un d’eux, armé de machette, l’a sommé de continuer, sinon de lui restituer son argent.



Une dispute a éclaté entre eux et le pauvre Amady Sow a reçu plusieurs coups de machette à la nuque. Suite à ces coups, il rendra l’âme peu de temps après son évacuation au poste de santé de Thiel. La dépouille est acheminée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Le présumé meurtrier est activement recherché par la brigade de gendarmerie de Linguère. Sur instruction du Procureur de Louga, le corps sans vie d’Amady Sow serait remis à ses proches pour inhumation.