Meurtre à Thiaroye Tally Diallo : Daouda Guissé, un vieux gardien tué par des voleurs

Les populations de Thiaroye se sont réveillées avec un drame. Il s’agit de l’affaire du meurtre d’un vieux gardien de magasin du nom de Daouda Guissé. D’après l’information de la Radio Sud Fm, le vieux qui officiait depuis plusieurs années dans ce lieu, en sa qualité de gardien a été tué par des voleurs.



Ainsi, les voleurs, pour accomplir leur sale besogne ont détruit les portes du magasin avant emporter avec eux, beaucoup de matériels. Mais, les proches du défunt gardien considèrent qu’il était un homme courageux et très généreux. « Ce père de famille a travaillé depuis longtemps dans ce lieu. Il était serviable et très respectueux », a témoigné des proches.



Et, la police de Thiaroye, dépêchée sur les lieux du crime a quadrillé le périmètre et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de ce gardien.



