Meurtre aux HLM5: Papa Laye Ndoye, poignardé le 24 décembre, succombe à ses blessures 2 jours après

Un drame s'est produit aux HLM5 dans la nuit du samedi 24 décembre 2022 entre deux jeunes du même quartier et qui étaient aussi des amis.



Après de violentes disputes, ils s'en sont pris aux mains et le malheureux Papa Laye Ndoye a reçu des coups de couteau et l'un qu'il aurait pris au niveau de la carotide a fait des dégâts.



Il succombera à ses blessures deux jours plus tard (lundi 26 décembre 2022). Lors des échauffourées, c'est la gendarmerie de Mbao qui avait été diligentée pour quadriller le quartier.



L'agresseur qui habite le même quartier a été mis aux arrêts.