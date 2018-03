Meurtre d'Idrissa Diène: Macky Sall réclame justice aux autorités italiennes

Le Président Macky Sall a réagi à l’assassinat d’Idrissa Diène tué par balles, lundi dernier en Italie. Hier, en réunion du Conseil des ministres, le Chef de l’Etat a condamné avec la plus grande fermeté, ce qu'il qualifie d’acte « barbare et raciste inacceptable ».



Il a, à cet effet, demandé « aux autorités italiennes, de faire toute la lumière sur cette affaire et de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer la protection des ressortissants sénégalais résidant en Italie ». Agé de 54 ans, Idrissa Diène était un marchand ambulant et vendait des parasols. Il a été abattu en plein par un militant du parti d’extrême-droite italien. Selon les médias, le meurtrier souffrirait de dépression et aurait menacé de se suicider.