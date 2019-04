Meurtre de Ababacar Diagne et Bara Sow: Cheikh Béthio a reçu sa convocation pour...

Le procès de l’affaire Ababacar Diagne et Bara Sow, deux « thiantacounes » tués en avril 2012 à Médinatoul Salam s’ouvre le 23 avril prochain à la Chambre criminelle de Mbour. Cheikh Bethio Thioune et ses coaccusés ont leur convocation depuis le 3 avril dernier, selon « L’Observateur », qui ajoute que les prévenus en détention préventives à maison d’arrêt de Thiès ont été transférés mercredi dernier à la prison de Mbour.

Les « Thiantacounes » sont poursuivis pour homicide volontaire avec acte de barbarie, recel de cadavres, non dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d’armes sans autorisations administrative, infraction aux lois sur les inhumations. Leur guide, Cheikh Béthio Thioune, a été écroué dans le cadre de ce dossier pour complicité avant de bénéficier d’une liberté provisoire.



Cheikh Béthio Thioune et plusieurs de ses disciples, dont les 16 qui sont en détention préventive à la prison de Thiès



