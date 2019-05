Meurtre de Bineta Camara: Alioune Badara Fall placé sous mandat de depot Le meurtrier présumé de Bineta Camara, Alioune Badara Fall, a été placé sous mandat de depot depuis hier. Selon la RFM, le prévénu qui n’a pas bénéficié d’un retour de parquet, n’a fait que quelques minutes devant le procureur de Tambacounda, Demba Traoré, avant de se voir décerner son mandat de depot et d’être acheminé directement à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Tamba.

Alioune Badara Fall devrait faire face au juge ce jeudi. Il risque la chamber criminelle.



Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|



