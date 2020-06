Meurtre de Binta Camara, Pape Alioune Fall sert une nouvelle version : «tout est parti d’une bagarre, quand elle s’est saisie de mes parties intimes, sous l’effet de la douleur, je l’ai repoussée, puis elle est tombée, en se cognant la tête»

«Tout est parti d’une bagarre, quand je suis venu voir Binta après la rupture du jeûne, le 18 mai. Le vigile était absent de la maison. M’adressant à Binta, je lui ai fait remarquer ma frustration due au fait qu’en tant que militant de première heure de son père, le Dg Malal Camara, je n’ai pas réussi à obtenir de financement de la Der. Or, à ma grande surprise, il y en a parmi les derniers militants à rallier qui ont, eux, pu bénéficier de ces dits financements à mon détriment», a-t-il raconté dans les colonnes du journal.



Poursuivant, il ajoute que ce sont ses propos qui ont énervé la victime. «C’est ainsi que Binta s’est engouffrée dans ma chambre, avant de sortir avec un pot de fleur, avec lequel elle a voulu me frapper. Subitement, je lui ai pris le pot de la main et la bagarre s’est déclenchée. Et quand elle s’est saisie de mes parties intimes, sous l’effet de la douleur, je l’ai repoussée, puis elle est tombée, en se cognat la tête», a-t-il dit.



Actusen.sn