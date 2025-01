Meurtre de Diary Sow : La police révèle les éléments de l’enquête et apaise les inquiétudes de la population Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- La police nationale, par la voix de la commissaire Adja Coumba Ndiaye, la cheffe de service du commissariat de Malika, a livré les détails de l'enquête sur le meurtre de Diary Sow et présenté les condoléances de la hiérarchie à la famille éplorée.



Source : https://www.xalimasn.com/meurtre-de-diary-sow-la-p...

