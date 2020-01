Meurtre de Fallou Kâ: Condamnés à 2 ans de prison, les trois policiers font appel

L’affaire Fallou Ka, du nom du jeune mort en détention préventive au Commissariat de Mbacké, est loin de connaître son épilogue. Les trois policiers (Baba Koundoul, Daouda Ndiaye et Ndongo Kane) et l’Asp Louis Diouf ont décidé de faire appel de leur condamnation. Selon leur avocat qui donne l’information, le Tribunal n’a pas dit le droit dans cette affaire. « Lorsque nous avions plaidé cette affaire au fond, explique Me Abdoulaye Babou sur la RFM, l’espoir était permis dans la mesure où l’instruction n’avait pas permis de situer les responsabilités de chacun des prévenus. Aucun prévenu n’avait reconnu les faits. Le juge ou les juges ; le Procureur aussi n’était pas parvenu à dire que X ou Y était responsable de la mort de Fallou Ka. Hors en droit, avant de retenir la culpabilité de quelqu’un, on doit pouvoir dire qu’il y a des preuves contre X ou Y. Tel n’a pas été le cas ».



Pour rappel, les quatre hommes en service au commissariat de Mbacké ont été déclarés coupables et condamnés par le Tribunal de Diourbel à deux ans de prison ferme. En sus, ils doivent payer solidairement la somme de 2 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts.



