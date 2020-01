Meurtre de Fallou Kâ: les deux policiers et l'ASP condamnés 2 ans de prison ferme

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Les policiers Ndongo Ndiaye et Baba Kane et l’Agent de sécurité et de proximité Louis Diouf, ont été condamnés à deux ans de prison ferme mardi par le Tribunal correctionnel de Diourbel. Les trois agents du commissariat de Mbacké ont été jugés le 4 décembre dernier pour le meurtre Fallou Kâ. En plus de cette sentence, ils doivent payer solidairement la somme de 2 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos