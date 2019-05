Meurtre de Fallou Sène : après les étudiants, les enseignants exigent la lumière dans cette affaire Tué lors d’un affrontement entre étudiants et forces de l’ordre, à l’université Gaston Berger de Saint Louis, le 15 mai 2018, le meurtre de Fallou Sène n’a toujours pas été élucidé. A la suite des étudiants qui ont organisé une marche pacifique, le jour de l’anniversaire de son décès, pour exiger la lumière dans cette affaire, les enseignants se mêlent désormais dans la danse.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2019 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

En visite, hier, à Kaolack, lors d’une remise de matériels aux étudiants de l’université, le Secrétaire général du Saes, Malick Fall, a exigé le jugement de cette affaire. « L’Etat doit prendre une décision et juger cette affaire pour que la paix sociale revienne dans l’université et pour que Fallou Sène repose en paix », a-t-il indiqué sur la RFM. « Nous exigeons que l’affaire soit jugée et que Fallou Sène soit le dernier étudiant tué dans une université », a ajouté Malick Fall ».

