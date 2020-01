Meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye : Awa Niang dévastée par les accusations mensongères de Samba Sow

Le deuxième Questeur de l’Assemblée nationale a vécu l’une des journées les plus noires de sa vie. D’après LesEchos, Awa Niang a été meurtrie par les accusations du meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye.



Selon des sources qui lui sont proches, Awa Niang a été dévastée par les accusations mensongères de Samba Sow. Et ce qui est curieux, rapporte le canard de Zone de Captage, c’est qu’elle ne sait pas quoi faire. A part pleurer et s’en remettre à Dieu.



