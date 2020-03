Meurtre de Khady Diouf: Le fils du guide religieux avoue son crime

Placé en garde-à-vue, le fils du guide religieux est passé aux aveux. D’après Libération Online, le présumé assassin a déclaré, face aux enquêteurs : « je l’ai tuée ». Ce, avant de donner des détails hallucinants.



Pour rappel, le jeune marabout très connu et fils d'un célèbre guide religieux à Thiès a été arrêté suite à la mort de Khady Diouf âgée de 14 ans. Le corps sans vie de Khady Diouf a été retrouvé sur la route qui conduit au village de Keur Saïb Ndoye, non loin de l’hôpital psychiatrique «Dalal Xel».

