Meurtre de Khady Diouf à Thiès : L'enquête suspecte le fils d'un célèbre marabout

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mars 2020 à 09:21

Du nouveau dans l’affaire du meurtre de Khady Diouf qui serait tuée par strangulation.



Un jeune marabout, très connu et fils d'un célèbre guide religieux à Thiès, est soupçonné d’être le présumé meurtrier de la fille.



Selon L'Observateur, le suspect est dans le viseur des enquêteurs.



Le corps sans vie de Khady Diouf a été retrouvé sur la route qui conduit au village de Keur Saïb Ndoye, non loin de l’hôpital psychiatrique «Dalal Xel».



Domicilié au quartier Médina Fall de Thiès, la défunte avait quitté son domicile, la nuit du samedi au dimanche, aux environs de 21 heures. Elle ne reviendra jamais.



Le jeune marabout aurait, demandé à un de ses disciples d’aller au domicile de la jeune fille pour qu’elle vienne lui répondre.



D'après le récit du journal L'Observateur, la défunte Khady Diouf lui aurait répondu qu’elle regardait la série «Pod et Marichou».



À la fin de la série, le chambellan est revenu à la charge pour la conduire auprès de son jeune marabout. Depuis ce jour, personne n’a plus eu de ses nouvelles.



Selon des membres de la famille, elle était la petite amie du jeune marabout. Khady Diouf avait confié à ses parents qu’elle a été engrossée par le marabout qui l’aurait violée.

