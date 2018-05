Meurtre de Mansour Nalla Bâ: Le Sénégal condamne et demande l'ouverture d'une enquête impartiale

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mai 2018 à 08:09 | | 1 commentaire(s)|

Le ministère sénégalais des Affaires étrangères annonce dans un communiqué reçu à l’APS, le ‘’meurtre’’ survenu au Congo-Brazzavile du Sénégalais Mansour Nalla Bâ.



Le corps de la victime a été retrouvé vendredi matin, dans un parc forestier, selon la même source.



‘’Le gouvernement du Sénégal condamne énergiquement ce meurtre et demande qu’une enquête impartiale soit ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de la mort de notre compatriote’’, écrit le ministère des Affaires étrangères.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook