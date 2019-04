Meurtre de Médinatoul Salam : Cheikh Béthio Thioune a reçu sa convocation Le compte à rebours a commencé. Cheikh Béthio Thioune et les Thiantacounes incarcérés dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam ont reçu leurs convocations depuis le 3 avril dernier. L'Observateur renseigne que les détenus Thiantacounes ont été transférés mercredi dernier à la prison de Mbour. Leur procès est prévu le 23 avril prochain devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour.



Les Thiantacounes sont poursuivis pour "homicide involontaire avec actes de barbarie, recel de cadavres, non dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d'armes à feu sans autorisation administrative, infraction aux lois sur les inhumations". Leur guide, poursuivi pour complicité d'homicide, est, pour sa part, en liberté provisoire.





Dakarpost



