Meurtre de Médinatoul Salam : Cheikh Béthio Thioune et les Thiantacounes jugés après la Présidentielle 2019?

Les Thiantacounes impliqués dans le double meurtre de Médinatoul Salam (Mbour), vont encore prendre leur mal en patience derrière les barreaux.



Pour cause, leur procès n’est toujours pas à l’ordre du jour. Selon des sources interrogées par Les Echos, la justice sénégalaise n’est pas prête à enrôler cette affaire.



Pourtant après quelques agitations au niveau de la prison, venant des Thiantacounes actuellement en détention, le parquet avait fait des promesses fermes pour le mois de décembre. Mais, renseigne la source, aux dernières nouvelles, le Parquet ne l’a pas inscrit aux rôles de la chambre criminelle de Mbour ce mois de décembre.

« Très probablement, le procès ne pourra se tenir qu’après l’élection présidentielle », a renseigné la même source qui fait savoir que le seul problème c’est Cheikh Béthio Thioune.



« Le régime, qui a désormais le guide des Thiantacounes à ses côtés, ne veut pas enrôler l’affaire, parce qu’il ne faut pas arrêter Cheikh Béthio ; et c’est ce qui va arriver, si on organise le procès », explique la source. Qui révèle que le régime est en train de chercher un autre moyen d’enrôler l’affaire tout en évitant la prison au guide des Thiantacounes.



Depuis 6 ans que le dossier est entre les mains de la justice, il n’est toujours pas élucidé. En 2013, Cheikh Béthio Thioune a pu bénéficier d’une liberté provisoire de même que bien d’autres personnes inculpées dans l’affaire.



Emedia.sn



