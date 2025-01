Meurtre de Moustapha Dieng : cinq suspects arrêtés par la police

Le lundi 20 janvier 2025, un match de championnat populaire de « Navetane », opposant l’ASC Farba à l’ASC Natangué, a viré au drame à Yeumbeul-Sud, dans le département de Pikine. Des affrontements violents entre les supporters des deux équipes ont éclaté, faisant un mort : Moustapha Dieng, un jeune homme pris dans la tourmente. Ce décès tragique a plongé la communauté locale dans l’émoi et la consternation.



Selon leSoleil-sn, la police de Yeumbeul-Sud a rapidement ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce meurtre et identifier les responsables. Grâce à des témoignages cruciaux des proches de la victime, les enquêteurs ont pu procéder à l’interpellation de cinq suspects : C. Diamé, W. Faye, S. M. Sarre, M. T. Ndour et N. Teuw. Ces individus ont été arrêtés et présentés au parquet du tribunal de grande instance de Guédiawaye.



La police nationale a assuré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre et prévenir de nouveaux incidents, rassurant ainsi les habitants de la commune. « Nous avons renforcé la sécurité dans les zones sensibles pour éviter d’éventuels troubles », a déclaré un responsable des forces de l’ordre.



L’enquête est toujours en cours pour identifier d’autres éventuels complices du lynchage de la victime, soulignant l’engagement des autorités à faire toute la lumière sur cette affaire. Les responsables de ces actes violents seront tenus pour responsables et devront répondre de leurs actes devant la justice.