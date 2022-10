Meurtre de Nafissatou Diédhiou : le mari déféré, son ami libre

Du nouveau dans l'affaire du meurtre de Nafissatou Diédhiou. Selon Libération, Le mis en cause, son mari, placé en garde à vue depuis lundi, a été déféré au parquet hier, D'aprés toujours le journal la victime sera inhumée ce samedi au cimetière de Pikine.







Nafissatou Diédhiou, qui était infirmière, vivait avec son époux dans un immeuble situé à Liberté 6 Extension et où ce dernier exerçait comme vigile. Dimanche dernier, son corps sans vie a été retrouvé dans sa chambre. Son mari avait affirmé que sa femme se serait suicidée par pendaison, rappelle ThieyDakar.



Ce qui est totalement faux. Car, il ressort du rapport du médecin légiste que Nafissatou Diedhiou est morte après une « asphyxie mécanique par strangulation » et la présence d’un sillon de pendaison n’était qu’une simulation.



Le mari devrait être placé sous mandat de dépôt en attendant son procès.