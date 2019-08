Meurtre de Tamsir Sané: le meurtrier présumé, Idrissa Sow, passe aux aveux, les suspects mis à rude épreuve par les enquêteurs Le meurtrier présumé du commandant de brigade de la gendarmerie de Koumpentoum, Idrissa Sow, est passé aux aveux. Entendu, celui qui est suspecté d’avoir tiré le coup de feu qui a atteint à la tête et ôté la vie au commandant Sané, n’a pas mis trop de temps à passer à table, selon la RFM.

Mieux encore, Idrissa Sow a collaboré avec les enquêteurs et aidé à arrêter les autres suspects.



Toutefois, les enquêteurs n’ont pas encore mis la main sur l’arme du crime, un P. A dont le meurtrier présumé se serait séparé.



Par ailleurs, informe la même source, les enquêteurs ont fait passer un sale quart d’heure aux suspects qui n’ont pas du tout été à la fête.



Les 14 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire, risquent d’être inculpés pour vol avec violence à bord de véhicules, détention d’armes sans autorisation, association de malfaiteurs et meurtre, entre autres.

