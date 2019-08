Meurtre de l’adjudant Major Tamsir Sané: 13 personnes placées sous mandat de dépôt

Les individus arrêtés puis déférés au parquet dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de l’adjudant Major Tamsir Sané ont été placés sous mandat de dépôt. Ils ont passés leur première nuit en détention préventive à la Maison d’arrêt et de correction de Tambacounda.



Au nombre de treize (13), ils sont poursuivis pour meurtre, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme à feu, de moyen de locomotion, association de malfaiteurs… et complicité de ces faits. Un juge d’instruction a été saisi pour l’ouverture d’une information judiciaire.



Selon les informations de la presse, certains parmi les accusés ont reconnu les faits qui leurs sont reprochés. C’est le cas du cerveau présumé de la bande, Idrissa Sow qui aurait avoué avoir tué le gendarme avec l’aide d’un pistolet automatique.



Pour rappel, l’adjudant-major Tamsir Sané a été tué lors d’une intervention contre des malfaiteurs qui tentaient de cambrioler l’agence Poste Finance de Koumpentoum. Trois de ses éléments ont blessés lors d’échanges de tirs avec les malfaiteurs qui ont réussi à prendre la fuite. Après une intense traque qui a mobilisé toutes les unités de la gendarmerie, dont la Section de Recherches, 22 personnes ont été cueillies jeudi dernier pour les uns et quelques jours plus tard, pour les autres. Cependant, treize d'entre elles ont été formellement identifiées comme ayant participé ou collaboré à la commission du braquage.

