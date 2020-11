Meurtre de l’étudiant Célestin Philippe Ahyi: Deux nouvelles arrestations opérées par la Sureté Urbaine Retour sur le meurtre de l’étudiant Célestin Philippe Ahyi. Après les premières arrestations, deux nouveaux suspects qui seraient impliqués dans cette tragique histoire, ont été alpagués.

Les policiers qui suivent ce dossier depuis le début, ont apporté du nouveau dans l’affaire de l’étudiant Célestin Philippe Ahyi, sauvagement agressé et tué dans la nuit du 26 septembre dernier, devant la petite porte de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Selon "Libération", relayé par seneweb, la Sureté Urbaine a interpellé deux nouveaux suspects, Ousmane Tine et Talla Diop, qui ont été placés, hier, sous mandat de dépôt pour recel.



Coutumier des faits, le premier nommé a été arrêté à plusieurs reprises pour agression. Et il a même fait 3 ans de prison.



A propos du second suspect, Talla Diop, selon le journal, a été cueilli aux Parcelles Assainies où il se la coulait douce, malgré la gravité de cette affaire ayant abouti à la mort de ce jeune étudiant.



