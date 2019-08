Meurtre du Major Tamsir Sané: Le Général Cheikh Sène lave l’affront !

Dès l’annonce du meurtre barbare de l’adjudant Major Tamsir Sané, commandant de la brigade de Koumpentoum, le Haut commandant de la gendarmerie, le Général Cheikh Sène, avait réuni tout son Etat-major. Un Etat-major de crise regroupant les grands commandements sommés de combiner leurs efforts afin de lancer une gigantesque traque destinée à identifier, localiser et arrêter les membres du gang ayant commis le braquage du bureau de Poste de Koumpentoumn au cours duquel le major Tamsir Sané a été tué froidement. Ce, dans les plus brefs délais !



C’est qu’au-delà de la politique sécuritaire définie par le président de la République, Chef suprême des armées, le Haut-commandant de la gendarmerie avait un affront à laver à la hauteur de l’ « assassinat » du major Tamsir Sané. Un affront doublé d’un défi dès lors que les bandes criminelles s’en sont prises à la Gendarmerie nationale, jusqu’à tuer l’un de ses illustres éléments. En service commandé qui plus est !



Dès lors, évidemment, les meurtriers ne perdaient rien pour attendre. Surtout qu'en visite de crise à Tambacounda, le ministre de Forces armées, Me Sidiki Kaba, avait réitéré la détermination du commandement de la gendarmerie, en réaffirmant que les auteurs de crime odieux et osé, seront traqués, arrêtés et jugés conformément à la loi. « Le sacrifice du gendarme Sané ne sera pas vain, car plus que jamais, les forces de défense et de sécurité seront debout pour conduire à bien leurs missions, celles de protéger les citoyens », avait martelé Me Sidiki Kaba.



Pour la chasse à l’homme, le général Cheikh Sène avait mobilisé toutes les unités d’élite spéciales d’intervention, de surveillance et de recherches de la gendarmerie pour des opérations de raid sur l’étendue de la région de Tambacounda. Une sorte d’opération coup-de-poing à l’échelle régionale, visant à procéder à des séries d’arrestations brusques et ciblées dans les coins et recoins où étaient susceptibles de s’être repliés les malfaiteurs criminels.



Le déploiement de ces moyens impressionnants a porté ses fruits dans la nuit de mercredi à jeudi. A l’arrivée, dix-neuf (19) personnes ont été arrêtées dont sept (07) membres de la bande de braqueurs du bureau de Poste de Koumpentoum. D’ailleurs, on apprend que ces malfrats ont tous reconnu d’avoir participé au braquage avorté, ayant coûté la vie à l’adjudant-major Tamsir Sané.



De gros moyens pour la chasse à l’homme ! En tirant un bilan provisoire de ces opérations salutaires, un officier de presse en service à la Division de la communication de la gendarmerie, explique qu’au-delà de retrouver, arrêter et mettre à la disposition de la justice, les responsables de la mort de l’adjudant-major Sané, ces opérations de Tambacounda entrent dans le cadre normal des missions de sécurisation des personnes et des biens de la Gendarmerie.



« Seulement, il y a des opérations spécifiques et grandeur nature comme celle qui vient de se dérouler, où le Haut commandement a déployé de gros moyens supplémentaires pour mailler le territoire régional, afin de mettre hors état de nuire cette bande de Koumpentoum. Comme de tout temps, la Gendarmerie s’est davantage donnée de gros moyens pour la poursuite et la multiplication des opérations de ce genre sur l’étendue du territoire national..», a rassuré un membre du service de communication.



Une chose est sûre, la fin de cavale de la bande de Koumpentoum est le fruit de l’engagement constant et résolu des commandants de légion et des unités spéciales (section de recherches de Colobane, Groupement rapide d’intervention et de surveillance du territoire, etc.) sous la supervision et le contrôle de l’Etat-major qui impulse et oriente au quotidien, l’action de ces unités destinées à la sécurisation des personnes et des biens.



Pour avoir réussi le miracle et la prouesse de démanteler le gang de Koumpentoum en un temps record, la Gendarmerie a encore une fois prouvé tout son professionnalisme et son savoir-faire. Nous lui disons donc « bravo » pour ce nouvel exploit !











Pape Ndiaye ( Le Témoin)

