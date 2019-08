Meurtre du commandant Sané: tous les mis en cause identifiés L’affaire du meurtre du commandant de brigade de la gendarmerie de Koumpentoum pourrait bientôt s’éclaircir. Et pour cause, tous les mis en cause dans ce braquage de l’agence de la Poste de Koumpentoun et les responsables de la mort du commandant de la Brigade de gendarmerie de la localité, ont tous été identifiés, selon "Les Echos". Ils sont tous Sénégalais et habitent dans des localités environnantes de Koumpentoum, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos