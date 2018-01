Meurtre du cousin de Rihanna: Un suspect arrêté

La chanteuse Rihanna annonçait la semaine dernière sur Instagram, la mort de son cousin, Tavon Kaiseen Alleyne, âgé de 21 ans… Un homme soupçonné d’avoir tiré sur le membre de la famille de Rihanna, a été arrêté et inculpé à la Barbade, ont rapporté mercredi, des médias locaux, une semaine après que la chanteuse a publié un hommage sincère à son cousin bien-aimé. L’assassin présumé, identifié comme Shawayne DaShawn Williams, 23 ans, a été arrêté et accusé de meurtre, a rapporté le site local Barbados Today. Williams est accusé d’avoir abattu Tavon Kaiseen Alleyne, 21 ans, le lendemain de Noël à la Barbade, pays natal de Rihanna.

Il a été placé en détention provisoire jusqu’au 31 janvier, selon Barbados Today.

Rihanna a posté plusieurs photos d’Alleyne sur Instagram, le lendemain de la fusillade meurtrière et a appelé à la fin de la violence armée.

« RIP cousin … Je ne peux pas croire que c’était hier soir que je te tenais dans mes bras! Je n’aurais jamais cru que ce serait la dernière fois que je ressentirais la chaleur de ton corps !!! Je t’aimerai toujours! #endgunviolence », a posté Rihanna sur Instagram il y a une semaine.

La police de la Barbade a déclaré que les décès liés aux armes à feu dans le pays ont augmenté par rapport aux années précédentes. Près de 80% des meurtres de l’année dernière, étaient liés aux armes à feu, selon Barbados Today.



