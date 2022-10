Meurtre du muezzin Bassirou Mbaye à Pire : Une chaîne de solidarité créée pour terminer son œuvre

Après le meurtre perpétré sur Bassirou Mbaye, le muezzin de Diéyène, tué le mardi 4 octobre 2022 dernier, l'Association "Deff té Yalla Takh ", dirigée par Saliou Kouyaté, a été sollicitée et a effectué le déplacement à la rencontre de la famille et des talibés, pour prendre ainsi connaissance de la situation. "Nous lançons donc cet appel, chers militants de la cause sociale de nous aider té YALLA TAKH, à réaliser ce vœu cher à la famille de Oustass.

Du ciment, du fer et tout autre matériel de construction mais des vivres et tout autre aide en nature ou en espèces, seront les bienvenus. Vous pouvez prendre contact avec nous sur le numéro 77 742 28 04", a lancé le président.